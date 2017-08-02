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Прокуратура выявила незаконный сброс загрязняющих веществ в реку Ольховка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что ОАО «Акватех» допускает нарушения при сбросе сточных вод в реку Ольховка в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«Так, согласно протоколам лабораторных исследований, в мае 2017 года имеет место превышение допустимой концентрации загрязняющего вещества по показателю «фосфаты» в 13,4 раза, в апреле — в 16,5 раз. Также было установлено, что плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год в установленные законом сроки (до 1 марта 2017 года) ОАО «Акватех» не внесена», — говорится в сообщении.



По результатам проверки прокуратура в отношении юридического и должностного лица возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение», статьи 8.41 КоАП РФ «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду».



По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 80 тыс. руб., должностное лицо — 6 тыс. руб.



Кроме того, прокуратура в суд направила исковое заявление о возложении обязанности на ОАО «Акватех» обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, которое находится на рассмотрении.



Стоит отметить, что после внесения актов прокурорского реагирования, предприятием приобретено оборудование на сумму 3 млн руб., обеспечивающее ультрафиолетовое обеззараживание сточной воды.

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