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С начала года импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 12,7%

УрБК, Москва. 02.08.2017. За шесть месяцев 2017 года юридическими лицами на территорию России было импортировано 96,5 тыс. легковых автомобилей, что на 12,7% меньше результата годичной давности. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на на данные Федеральной таможенной службы.



Самой импортируемой маркой в I полугодии 2017 года стала японская Toyota (18,5 тыс. шт.; -41,5%), доля которой составила примерно пятую часть от общего объема. Напомним, что год назад этот показатель у неё приближался к 29%. Вторым по популярности является немецкий производитель Mercedes-Benz (17,4 тыс.шт.; +4,4%), доля которого достигла 18%. Японский Lexus, входящий в тройку лидеров по числу импортируемых легковых автомобилей, нарастил импорт на 7,5% до 11,5 тыс. экземпляров, и его доля поднялась почти до 12%.



В модельной структуре наибольший объем ввоза в страну с января по июнь наблюдается у внедорожника Toyota Land Cruiser Prado (6,2 тыс. шт.; +17,8%), за ним следуют два премиальных кроссовера — Lexus RX (4,7 тыс. шт.; +26,5%) и Mercedes GLC-Class (3,2 тыс. шт.; +41,6%).



Эксперты также отмечают, что июнь стал первым в этом году месяцем, когда импорт в России показал рост (+16,8%): все предыдущие месяцы наблюдалась исключительно отрицательная динамика.

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