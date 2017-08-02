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Fitch: Уралтрансбанк нарушил минимальные требования к основному капиталу

2 август 2017 (10:36)

УрБК, Москва, 02.08.2017. В июне 2017 года Уралтрансбанк нарушал не только требования по надбавкам, но и минимальные требования к основному капиталу (4,7% в конце июня, согласно отчетности, при минимальном требовании в 6%). Об этом говорится в обзоре российских банков за I полугодие 2017 года от Fitch Ratings.

По мнению аналитиков, это может привести к вмешательству регулятора в работу банка, если организация не сможет исправить ситуацию к концу августа, как предусмотрено планом, согласованным с ЦБ РФ.

Также в исследовании агентства говорится о том, что в июне Абсолют Банк не выполнял регулятивных требований по надбавкам к капиталу.

В обзоре уточняется, что Абсолют Банк предполагает привлечь новый капитал в размере 5 млрд руб. в III квартале 2017 года.

Требования к капиталу с учетом действующих надбавок, установленных для банков, не являющихся системообразующими, составляют 5,75% по базовому капиталу, 7,25% по основному капиталу и 9,25% по общему капиталу. Неспособность выполнить требования по надбавкам к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии.

Отметим, что на сегодняшний день в Екатеринбурге функционирует 12 отделений Уралтрансбанка и одно отделение Абсолют Банка.

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