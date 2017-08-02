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Пожар на складе под Екатеринбургом мог произойти из-за нарушения технологического процесса

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Эксперты назвали предварительную причину крупного ночного пожара в поселке Большой Исток — нарушение технологического процесса при производстве конструкций для пластиковых окон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Пожарные дознаватели в течение дня проводили осмотр места пожара, общались с представителями производства. Завтра на месте пожара продолжат работать эксперты испытательной пожарной лаборатории. Окончательная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих экспертиз», — говорится в сообщении.



По результатам дознания по факту пожара виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.



Напомним, что вчера ночью на площади 1,2 тыс. кв. мю в поселке Большой Исток горел склад с пластиковыми окнами и мебелью. Пострадавших в результате пожара нет.

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