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Пожар на складе под Екатеринбургом мог произойти из-за нарушения технологического процесса
2 август 2017 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Эксперты назвали предварительную причину крупного ночного пожара в поселке Большой Исток — нарушение технологического процесса при производстве конструкций для пластиковых окон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Пожарные дознаватели в течение дня проводили осмотр места пожара, общались с представителями производства. Завтра на месте пожара продолжат работать эксперты испытательной пожарной лаборатории. Окончательная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих экспертиз», — говорится в сообщении.
По результатам дознания по факту пожара виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Напомним, что вчера ночью на площади 1,2 тыс. кв. мю в поселке Большой Исток горел склад с пластиковыми окнами и мебелью. Пострадавших в результате пожара нет.
«Пожарные дознаватели в течение дня проводили осмотр места пожара, общались с представителями производства. Завтра на месте пожара продолжат работать эксперты испытательной пожарной лаборатории. Окончательная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих экспертиз», — говорится в сообщении.
По результатам дознания по факту пожара виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Напомним, что вчера ночью на площади 1,2 тыс. кв. мю в поселке Большой Исток горел склад с пластиковыми окнами и мебелью. Пострадавших в результате пожара нет.
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