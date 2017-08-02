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В Екатеринбурге закроют движение транспорта около УрФУ

2 август 2017 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. В Екатеринбурге Уральский федеральный университет (УрФУ) закроет движение транспорта в районе дома № 50 по улице Библиотечной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Ограничения, связанные с проведением работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, пройдут с 12 по 15 августа», — говорится в сообщении.

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