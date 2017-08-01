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Свердловское УФАС возбудило дело в отношении компании Tenders Group
1 август 2017 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении кампании Tenders Group, специализирующейся на оспаривании решений УФАС в суде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В УФАС считают, что при анализе информации сайта Tenders Group у посетителей может сложиться представление, что компания действует на основании каких-то негласных «договоренностей» с ФАС России, а также с ее территориальными органами, которые в случае обращения в Tenders Group примут «нужное» для последнего решение в связи с тем, что в рекламе употреблены следующие выражения: «взаимодействие Tenders Group с ФАС», «оспаривание решения об отклонении с помощью контролирующих органов УФАС».
Свердловское УФАС сочло размещение данной информации нарушением закона о рекламе в силу ее недостоверности.
В УФАС считают, что при анализе информации сайта Tenders Group у посетителей может сложиться представление, что компания действует на основании каких-то негласных «договоренностей» с ФАС России, а также с ее территориальными органами, которые в случае обращения в Tenders Group примут «нужное» для последнего решение в связи с тем, что в рекламе употреблены следующие выражения: «взаимодействие Tenders Group с ФАС», «оспаривание решения об отклонении с помощью контролирующих органов УФАС».
Свердловское УФАС сочло размещение данной информации нарушением закона о рекламе в силу ее недостоверности.
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