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Свердловское УФАС возбудило дело в отношении компании Tenders Group

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении кампании Tenders Group, специализирующейся на оспаривании решений УФАС в суде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В УФАС считают, что при анализе информации сайта Tenders Group у посетителей может сложиться представление, что компания действует на основании каких-то негласных «договоренностей» с ФАС России, а также с ее территориальными органами, которые в случае обращения в Tenders Group примут «нужное» для последнего решение в связи с тем, что в рекламе употреблены следующие выражения: «взаимодействие Tenders Group с ФАС», «оспаривание решения об отклонении с помощью контролирующих органов УФАС».



Свердловское УФАС сочло размещение данной информации нарушением закона о рекламе в силу ее недостоверности.

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