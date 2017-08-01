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В Екатеринбурге в суд передали дело в отношении организатора финансовой пирамиды

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Следственное Управление УМВД России по Екатеринбургу завершило расследование уголовного дела по факту возможного создания в городе финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии правоохранительных органов, в февраля 2013 местный житель 1987 года рождения организовал противоправную деятельность по хищению чужого имущества под предлогом привлечения потерпевших к игре на международном валютном рынке.



«Злоумышленник арендовал офис, расположенный на улице Мамина-Сибиряка, где 147 клиентов заключили с возглавляемой им фирмой гражданско-правовые договоры займа, согласно которым передавали денежные средства на период от 1 месяца до 1 года под условием ежемесячной выплаты от 7% до 15% в зависимости от суммы вклада. В результате мошеннических действий гражданам причинен ущерб в размере 86,5 млн руб.», — рассказала Ирина Волк.



Нанятые мужчиной работники, не осведомленные о его противоправной деятельности, выплачивали клиентам денежные средства до мая 2014 года, а после того, как на счетах закончились деньги, сотрудники организации перестали исполнять свои обязательства.



Следственными органами проделана большая работа по сбору и закреплению доказательной базы — проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели и потерпевшие.



«1 июня 2017 года организатору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — добавила Ирина Волк.



Гражданин признал свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела направлены из полиции в суд для рассмотрения по существу.

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