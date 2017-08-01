Дайджест

Евросоюз будет защищаться от экономической стратегии США

Европейский союз примет меры в случае проведения Вашингтоном под предлогом санкций промышленной политики под названием «Америка превыше всего». Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль газете Rheinische Post.



Он отметил, что Брюссель будет защищаться от подобного политического курса, проводимого Соединенными Штатами. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение по поводу ужесточения антироссийских санкций.



«Согласно закону, до того, как это произойдет, в любом случае предусмотрены консультации с нами, европейцами», — резюмировал дипломат.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: