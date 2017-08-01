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Россия направила в Северную Корею гуманитарную помощь

В Северную Корею доставлена очередная партия гуманитарной помощи из России в виде 800 т. муки. Об этом сообщает портал «Газета.ру».



«31 июля сотрудники Генерального консульства России в Чондине приняли участие во встрече очередной партии гуманитарной помощи из нашей страны. На сей раз в КНДР из Находки доставлено около 800 т. пшеничной муки», — говорится в сообщении.



Отмечается, что всю гумпомощь направят в провинции Рянган и Канвон для последующего производства витаминизированной смеси из злаков и печенья для детей, беременных, а также кормящих женщин.

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