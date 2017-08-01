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Экс-губернатору Сахалина вызвали скорую помощь

Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его экс-советнику Андрея Икрамову вызвали в зал суда скорую помощь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката экс-губернатора Ольгу Артюхову.



«Вызывали сегодня снова скорую помощь Александру Вадимовичу и Икрамову. Икрамову врачи диагностировали гипертонический криз, так как инъекция, которую они ему ввели, не снизила давление. Икрамова увезли из зала суда на «скорой» в городскую больницу. Заседание отложено до завтра (до среды) до 17:00 местного времени», — заявила она.



Она добавила, что у Хорошавина постоянно держится высокое давление, несмотря на препараты, которые он принимает по рекомендации врачей.

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