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Бывший президент Перу попросил выпустить его из тюрьмы

Бывший президент Перу Ольянта Умала попросил суд освободить его и бывшую первую леди страны Надин Эредию из тюремного заключения. Об этом сообщает Comercio.



«Я хочу отметить, что мы с Надин можем взаимодействовать со следствием по тем же правилам поведения, которые мы раньше скрупулезно исполняли, мы подтверждаем, что просим в этом зале о правосудии, потому что мы остаемся в нашей стране и мы будем наблюдать за процессом в нашей стране», — сказал он.



Ранее сообщалось, что суд в Перу по просьбе прокуратуры приговорил бывшего президента страны Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на срок в 18 месяцев.

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