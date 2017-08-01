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На Среднем Урале компания «Фаворит» оштрафована на 1 млн руб. за дачу взятки полицейскому
1 август 2017 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. В Свердловской области компания «Фаворит» оштрафована на 1 млн руб. за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 22 декабря 2016 года представитель ООО «Фаворит» передал начальнику Центра Информационных технологий, связи и защиты информации тыла ГУ МВД России по Свердловской области, являющемуся председателем комиссии по приемке исполнения контрактов, первую часть взятки в размере 60 тыс. руб. за подписание им актов приема-передачи товара, фактически не поставленного.
Ранее сотрудник полиции сообщил в Управление ФСБ России по Свердловской области о поступлении предложения о получении взятки, в связи с чем передача взятки шла при сопровождении оперативных служб.
При этом представитель ООО «Фаворит» уведомил сотрудника полиции о намерении передать вторую часть взятки в размере 60 тыс. руб. в январе 2017 года.
В отношении взяткодателя, действовавшего в интересах компании «Фаворит», возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».
В отношении ООО «Фаворит» также было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконные передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением».
Мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга, рассмотрев материалы прокуратуры, оштрафовал ООО «Фаворит» на 1 млн руб.
Установлено, что 22 декабря 2016 года представитель ООО «Фаворит» передал начальнику Центра Информационных технологий, связи и защиты информации тыла ГУ МВД России по Свердловской области, являющемуся председателем комиссии по приемке исполнения контрактов, первую часть взятки в размере 60 тыс. руб. за подписание им актов приема-передачи товара, фактически не поставленного.
Ранее сотрудник полиции сообщил в Управление ФСБ России по Свердловской области о поступлении предложения о получении взятки, в связи с чем передача взятки шла при сопровождении оперативных служб.
При этом представитель ООО «Фаворит» уведомил сотрудника полиции о намерении передать вторую часть взятки в размере 60 тыс. руб. в январе 2017 года.
В отношении взяткодателя, действовавшего в интересах компании «Фаворит», возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».
В отношении ООО «Фаворит» также было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконные передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением».
Мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга, рассмотрев материалы прокуратуры, оштрафовал ООО «Фаворит» на 1 млн руб.
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