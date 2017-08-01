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Торговые точки по продаже кофе навынос в Екатеринбурге признали небезопасными
1 август 2017 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. В Екатеринбурге достаточно много несанкционированных объектов, где продают кофе навынос. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в передаче «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний».
«Мы не имеем прав контролировать эту часть ассортимента и проводить какие-либо проверки. Торгующих кофе официально в нестационарных объектах единицы. Очень много несанкционированных объектов. Поэтому покупать там кофе небезопасно» , — заявил Владимир Боликов.
«Мы не имеем прав контролировать эту часть ассортимента и проводить какие-либо проверки. Торгующих кофе официально в нестационарных объектах единицы. Очень много несанкционированных объектов. Поэтому покупать там кофе небезопасно» , — заявил Владимир Боликов.
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