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ЕВРАЗ НТМК стал победителем отраслевого конкурса в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. ЕВРАЗ НТМК в очередной раз стал победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Комбинату вручен диплом за экологическую работу в 2016 году, подобную награду ЕВРАЗ НТМК получал и по итогам 2015 года.



«Конкурс проводится Министерством промышленности и торговли РФ, Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургическим профсоюзом РФ. В нем приняли участие 56 предприятий из 24 регионов России. Диплом подписали исполнительный директор Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России Алексей Окуньков, директор департамента металлургии и материалов Министерства промышленности РФ Павел Серватинский, председатель ГМПР России Алексей Безымянных», — говорится в сообщении.



ЕВРАЗ НТМК ежегодно реализует комплекс мероприятий для снижения негативной нагрузки на окружающую среду. В 2016 ЕВРАЗ НТМК вел активную работу по модернизации коксохимического производства: были смонтированы установки верхнего налива сырого бензола. Благодаря введению в работу новых установок верхнего налива сырого бензола выбросы в атмосферу сократились на 5 т в год.



В рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ о взаимодействии в области экологии начато техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК). На сегодняшний день проект реализован и на установке ведутся пуско-наладочные работы. Модернизация оборудования УСТК позволит заменить природный газ коксовым в доменном производстве и значительно сократить выбросы комбината. Модернизированная установка привнесет существенный экологический эффект: снижение выбросов в атмосферу комбината на 20%.

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