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С начала года свердловчане оформили более 130 тыс. договоров Е-ОСАГО
1 август 2017 (16:00)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Свердловские автовладельцы с начала 2017 года заключили 135 тыс. 985 договоров ОСАГО в электронном виде. Об этом говорится в исследовании Российского союза автостраховщиков (РСА).
Доля договоров Е-ОСАГО в общем количестве соглашений в Свердловской области составляет 17,9%.
«Электронные полисы ОСАГО очень востребованы в проблемных регионах России. Этот проект успешно решает проблему доступности обязательной автогражданки в таких регионах. Популярность также объясняется удобством: автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании ради заключения договора, он может это сделать, не выходя из дома», — пояснил глава РСА Игорь Юргенс.
Доля договоров Е-ОСАГО в общем количестве соглашений в Свердловской области составляет 17,9%.
«Электронные полисы ОСАГО очень востребованы в проблемных регионах России. Этот проект успешно решает проблему доступности обязательной автогражданки в таких регионах. Популярность также объясняется удобством: автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании ради заключения договора, он может это сделать, не выходя из дома», — пояснил глава РСА Игорь Юргенс.
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