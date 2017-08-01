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В Екатеринбурге быстрее всего дешевеет жилье на ЖБИ и Эльмаше
1 август 2017 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. С 23 июня по 24 июля 2017 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 0,1% (до 59 тыс. 389 руб. за кв. м.). Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».
Разнонаправленная ценовая динамика отмечалась по размерам квартир и типам планировок. Так, двухкомнатные квартиры в Екатеринбурге за последний месяц подешевели на 0,1%. Однокомнатные подорожали на 0,1%, трехкомнатные — на 0,3%. Цены на «хрущевки», «брежневки», «пентагоны», на дома улучшенной планировки снизились на 0,3%, Стоимость спецпроектов выросла на 0,8%.
Наибольшие положительные значения зафиксированы в районах: Широкая речка (плюс 1,9%), Химмаш (плюс 1,4%), Центр (плюс 1%). Самое глубокое снижение цен отмечено на ЖБИ (минус 2%) и Эльмаше (минус 0,6%).
Разнонаправленная ценовая динамика отмечалась по размерам квартир и типам планировок. Так, двухкомнатные квартиры в Екатеринбурге за последний месяц подешевели на 0,1%. Однокомнатные подорожали на 0,1%, трехкомнатные — на 0,3%. Цены на «хрущевки», «брежневки», «пентагоны», на дома улучшенной планировки снизились на 0,3%, Стоимость спецпроектов выросла на 0,8%.
Наибольшие положительные значения зафиксированы в районах: Широкая речка (плюс 1,9%), Химмаш (плюс 1,4%), Центр (плюс 1%). Самое глубокое снижение цен отмечено на ЖБИ (минус 2%) и Эльмаше (минус 0,6%).
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