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Готовность коммунальной инфраструктуры Свердловской области к зиме составляет более 60%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Общая техническая готовность объектов жилфонда на территории Свердловской области к зиме составляет 64,5% (на 1 августа 2016 года — 64,2%), котельных — 50% (на 1 августа 2016 года — 44,8%), тепловых сетей — 65,5% (на 1 августа 2016 года — 65,1%), водопроводных сетей — 64%, канализационных сетей — 65,5%, сетей электроснабжения — 84%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Глава областного МинЖКХ Николай Смирнов заявил, что подготовка жилфонда и коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Среднего Урала к отопительному сезону идет стабильно, организованно, с небольшим опережением показателей прошлого года.



Министр проинформировал, что на организацию подготовки Свердловской области к отопительному сезону выделено около 4 млрд руб. — 550 млн из областной казны и 3,35 млрд из средств органов местного самоуправления и внебюджетных источников. Кроме того, решением главы региона Евгения Куйвашева на подготовку коммунальной инфраструктуры в 13 муниципалитетов дополнительно направлено 177 млн руб. из резервного фонда правительства.



«Глава региона поставил перед правительством области и органами местного самоуправления задачу провести подготовку инфраструктуры к зиме на максимально высоком качественном уровне и принять исчерпывающие меры для того, чтобы своевременное начало отопительного сезона было обеспечено в каждом муниципалитете. На сегодняшний день ремонты и регламентные работы на всех объектах жизнеобеспечения идут достаточно активно, и опасений, что тепло в какие-либо населенные пункты придет с опозданием, нет. Поручения будут выполнены в полном объеме», — подчеркнул Николай Смирнов.



К работе в зимних условиях на Среднем Урале, доложил член областного кабмина, готовится 85 млн квадратных метров жилфонда, 1 тыс. 563 котельные, 7 тыс. 253 километра тепловых, 11 тыс. 649 километров водопроводных и 6 тыс. 802 километра канализационных сетей.

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