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«Уральские авиалинии» увеличили число начисляемых бонусов держателям карт «Крылья»
1 август 2017 (14:55)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Держателям карт «Крылья» будут начислять больше бонусов при покупке билетов с помощью официальных каналов продаж «Уральских авиалиний». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Для получения бонусов необходимо бронировать авиабилеты на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр 8-800-77-00-262 или в фирменных кассах авиакомпании «Уральские авиалинии».
«Бонусы начисляются за каждый полет на рейсах авиакомпании, их можно использовать как скидку на авиабилет. Один бонус «Крылья» равен одному рублю РФ. В рамках программы «Крылья» доступны предложения от партнеров по аренде автомобилей, проживания в отелях, а также дополнительные услуги авиакомпании — за все также идет начисление бонусов», — говорится в сообщении.
Пассажиры, которые еще не зарегистрированы в программе «Крылья,» могут сделать это на сайте www.uralairlines.com. Новые участники при регистрации получат приветственный бонус до 1 тыс. руб. на покупку билета.
Для получения бонусов необходимо бронировать авиабилеты на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр 8-800-77-00-262 или в фирменных кассах авиакомпании «Уральские авиалинии».
«Бонусы начисляются за каждый полет на рейсах авиакомпании, их можно использовать как скидку на авиабилет. Один бонус «Крылья» равен одному рублю РФ. В рамках программы «Крылья» доступны предложения от партнеров по аренде автомобилей, проживания в отелях, а также дополнительные услуги авиакомпании — за все также идет начисление бонусов», — говорится в сообщении.
Пассажиры, которые еще не зарегистрированы в программе «Крылья,» могут сделать это на сайте www.uralairlines.com. Новые участники при регистрации получат приветственный бонус до 1 тыс. руб. на покупку билета.
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