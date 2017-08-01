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Официальный курс долл. США снизился на 21 коп., евро вырос на 27 коп.
1 август 2017 (14:35)
УрБК, Москва, 01.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа. Курс долл. США снизился на 21,79 коп., до 59,84 руб. Курс евро вырос на 27,1 коп., до 70,73 руб.
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