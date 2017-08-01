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В системе страхования вкладов участвует лишь 483 действующих российских банка
1 август 2017 (14:15)
УрБК, Москва, 01.08.2017. Количество действующих банков, участников системы страхования вкладов (ССВ), имеющих лицензию на работу с физическими лицами, в России снизилось до 483 кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«В настоящее время число участников ССВ — 789 кредитных организаций, из них 483 — действующих банка, имеющих лицензию на работу с физическими лицами», — говорится в сообщении.
В отношении одного действующего банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, четыре действующие кредитные организации утратили право на привлечение денежных средств физических лиц, а 301 банк находится в стадии ликвидации.
Согласно данным агентства, из реестра банков — участников системы страхования вкладов с 3 июля был исключен банк «Радиан» в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации, с 5 июля — банк «Московский Капитал».
«В настоящее время число участников ССВ — 789 кредитных организаций, из них 483 — действующих банка, имеющих лицензию на работу с физическими лицами», — говорится в сообщении.
В отношении одного действующего банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, четыре действующие кредитные организации утратили право на привлечение денежных средств физических лиц, а 301 банк находится в стадии ликвидации.
Согласно данным агентства, из реестра банков — участников системы страхования вкладов с 3 июля был исключен банк «Радиан» в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации, с 5 июля — банк «Московский Капитал».
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