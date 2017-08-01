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Группа ЧТПЗ отгрузила 1 тыс. 595 тонн трубной продукции для стадиона «Динамо» в Минске
1 август 2017 (13:57)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Группа ЧТПЗ поставила горячедеформированные трубы для реконструкции главной спортивной арены Белоруссии — стадиона «Динамо» в Минске. Продукция отгружена Молодечненскому заводу — производителю металлоконструкций стадиона, сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Партия включает 1595 т горячедеформированных труб диаметром 102-135 мм. Трубы применят для изготовления металлоконструкций стропильных и подстропильных ферм. Продукция изготовлена на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (входят в Группу ЧТПЗ).
«Группа ЧТПЗ в короткие сроки выполнила заказ и стала генеральным поставщиком труб для минского стадиона. Компания обеспечила 80% потребностей в трубах для реконструкции объекта, вся партия отгружена заказчику», — сообщил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Реконструкция стадиона «Динамо» в Минске завершится в 2018 году. После окончания работ арена будет соответствовать четвертой категории УЕФА и станет Национальным олимпийским стадионом Белоруссии.
Ранее Группы ЧТПЗ поставляла трубную продукцию для строительства спортивных объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года: «Открытие Арена», «Самара Арена», «Мордовия Арена», «Казань Арена», «Волгоград Арена».
Партия включает 1595 т горячедеформированных труб диаметром 102-135 мм. Трубы применят для изготовления металлоконструкций стропильных и подстропильных ферм. Продукция изготовлена на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (входят в Группу ЧТПЗ).
«Группа ЧТПЗ в короткие сроки выполнила заказ и стала генеральным поставщиком труб для минского стадиона. Компания обеспечила 80% потребностей в трубах для реконструкции объекта, вся партия отгружена заказчику», — сообщил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Реконструкция стадиона «Динамо» в Минске завершится в 2018 году. После окончания работ арена будет соответствовать четвертой категории УЕФА и станет Национальным олимпийским стадионом Белоруссии.
Ранее Группы ЧТПЗ поставляла трубную продукцию для строительства спортивных объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года: «Открытие Арена», «Самара Арена», «Мордовия Арена», «Казань Арена», «Волгоград Арена».
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