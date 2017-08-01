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Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в I полугодии снизилась до 872 млн рублей

1 август 2017 (13:19)

УрБК, Москва, 01.08.2017. Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в I полугодии 2017 снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9 раз, до 872 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Выручка авиаперевозчика увеличилась на 2%, до 198,2 млрд руб.

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