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Полиция Екатеринбурга возбудила два уголовных дела по фактам хищения газа

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. После проверок, проведенных сотрудниками УМВД России по Екатеринбургу, возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража из газопровода». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При взаимодействии со специалистами «Екатеринбурггаза» оперативниками ОЭБ и ПК были выявлены факты самовольного подключения к газопроводу и хищения газа по адресам Шекспира, 14 и 14 а.



«Предварительно установлено, что с января по 18 апреля 2017 года женщина похитила из газопровода природный газ, который использовала для приготовления пищи и нагрева воды. АО «Екатеринбурггаз» был причинен материальный ущерб в размере 32 тыс. 425 руб. По имеющейся информации, ее соседка в тот же период также использовала похищаемый природный газ для обогрева жилища. В данном случае материальный ущерб составил 53 тыс. 914 руб.», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что в июне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по аналогичному уголовному делу. Хозяин частного жилого дома по улице Шекспира, 3 получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мужчина, похитивший из газопровода 4,6 тыс. кубометров природного газа, обязан возместить АО «Екатеринбурггаз» материальный ущерб в размере почти 195 тыс. руб.

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