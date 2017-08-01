Новости дня
Полиция Екатеринбурга возбудила два уголовных дела по фактам хищения газа
1 август 2017 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. После проверок, проведенных сотрудниками УМВД России по Екатеринбургу, возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража из газопровода». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При взаимодействии со специалистами «Екатеринбурггаза» оперативниками ОЭБ и ПК были выявлены факты самовольного подключения к газопроводу и хищения газа по адресам Шекспира, 14 и 14 а.
«Предварительно установлено, что с января по 18 апреля 2017 года женщина похитила из газопровода природный газ, который использовала для приготовления пищи и нагрева воды. АО «Екатеринбурггаз» был причинен материальный ущерб в размере 32 тыс. 425 руб. По имеющейся информации, ее соседка в тот же период также использовала похищаемый природный газ для обогрева жилища. В данном случае материальный ущерб составил 53 тыс. 914 руб.», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в июне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по аналогичному уголовному делу. Хозяин частного жилого дома по улице Шекспира, 3 получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мужчина, похитивший из газопровода 4,6 тыс. кубометров природного газа, обязан возместить АО «Екатеринбурггаз» материальный ущерб в размере почти 195 тыс. руб.
При взаимодействии со специалистами «Екатеринбурггаза» оперативниками ОЭБ и ПК были выявлены факты самовольного подключения к газопроводу и хищения газа по адресам Шекспира, 14 и 14 а.
«Предварительно установлено, что с января по 18 апреля 2017 года женщина похитила из газопровода природный газ, который использовала для приготовления пищи и нагрева воды. АО «Екатеринбурггаз» был причинен материальный ущерб в размере 32 тыс. 425 руб. По имеющейся информации, ее соседка в тот же период также использовала похищаемый природный газ для обогрева жилища. В данном случае материальный ущерб составил 53 тыс. 914 руб.», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в июне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по аналогичному уголовному делу. Хозяин частного жилого дома по улице Шекспира, 3 получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мужчина, похитивший из газопровода 4,6 тыс. кубометров природного газа, обязан возместить АО «Екатеринбурггаз» материальный ущерб в размере почти 195 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Житель Екатеринбурга похитил из газопровода 4,6 тысячи кубометров природного газа
- Жительницу Екатеринбурга будут судить за незаконную врезку в сеть «Екатеринбурггаза»
- Трое свердловчан осуждены за вырубку деревьев в Ачитском лесничестве
- Бывшая начальница отделения нижнетагильского почтамта признана виновной в хищении денежных средств
- Промышленные предприятия Екатеринбурга остались без газа из-за аварии
Loading...