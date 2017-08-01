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С начала года в Екатеринбурге продажи новых автомобилей выросли на 17%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. В I полугодии 2017 года в Екатеринбурге было продано 18 тыс. 811 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 17% выше показателя за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург».



В июне дилеры реализовали 3 тыс. 703 новых автомобиля, увеличив продажи на 16% по сравнению с показателем за июнь 2016 года.



В топ-10 по итогам полугодия только два бренда демонстрируют отрицательную динамику продаж — это японские Toyota и Nissan.



Лидер авторынка — Lada — увеличил продажи за шесть месяцев на 50%. За титул самой популярной иномарки продолжается борьба между Renault и KIA. Если в I квартале в этом споре лидировал корейский бренд, то по результатам шести месяцев его незначительно обошла французская марка.



«К концу полугодия динамика роста авторынка стабилизировалась на отметке чуть выше 15%. Во II половине года серьезного роста ожидать уже не стоит, но шансы на преодоление отметки в 20% вполне реальны, особенно на фоне новых государственных программ поддержки авторынка», — отмечает директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.



В премиум-сегменте после результатов июня произошли серьезные изменения. Располагавшийся на втором месте BMW за один месяц потерял свои позиции и откатился на четвертую строчку. На втором и третьем местах поднялись Audi и Mercedes-Benz. А лидером остается Lexus, который продолжает увеличивать отрыв от преследователей.



Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам I полугодия 2017 года составила 2,6% (год назад — 2,4%).

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