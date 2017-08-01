Дайджест
Минфин США объявил о введении санкций против Мадуро
1 август 2017 (12:47)
Минфин США объявил о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает портал «Лента.ру».
Согласно принятому решению, все активы Мадуро в американской юрисдикции заморожены, гражданам США запрещено вести с ним дела.
Мадуро был внесен в санкционный список на основании исполнительного указа, предусматривающего введение ограничительных мер в отношении венесуэльских должностных лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за «подрыв демократии».
Как отмечается, санкции были введены на следующий день после выборов в Национальную конституционную ассамблею (НКА), которая призвана «незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранного национального собрания, переписать конституцию и установить авторитарный режим». Ведомство назвало Мадуро «диктатором, игнорирующим волю венесуэльского народа».
Согласно принятому решению, все активы Мадуро в американской юрисдикции заморожены, гражданам США запрещено вести с ним дела.
Мадуро был внесен в санкционный список на основании исполнительного указа, предусматривающего введение ограничительных мер в отношении венесуэльских должностных лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за «подрыв демократии».
Как отмечается, санкции были введены на следующий день после выборов в Национальную конституционную ассамблею (НКА), которая призвана «незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранного национального собрания, переписать конституцию и установить авторитарный режим». Ведомство назвало Мадуро «диктатором, игнорирующим волю венесуэльского народа».
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