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Минфин США объявил о введении санкций против Мадуро

Минфин США объявил о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает портал «Лента.ру».



Согласно принятому решению, все активы Мадуро в американской юрисдикции заморожены, гражданам США запрещено вести с ним дела.



Мадуро был внесен в санкционный список на основании исполнительного указа, предусматривающего введение ограничительных мер в отношении венесуэльских должностных лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за «подрыв демократии».



Как отмечается, санкции были введены на следующий день после выборов в Национальную конституционную ассамблею (НКА), которая призвана «незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранного национального собрания, переписать конституцию и установить авторитарный режим». Ведомство назвало Мадуро «диктатором, игнорирующим волю венесуэльского народа».

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