Дайджест
В Калмыкии родителей заставляли покупать школьные парты
1 август 2017 (12:46)
В следственном управлении Следственного комитета (СКР) России по Республике Калмыкия организовано проведение процессуальной проверки сведений о требованиях к родителям школьников приобретать мебель для школ. Об этом говорится в сообщении на сайте управления.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.
Поручение региональному управлению СКР дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.
Поручение региональному управлению СКР дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Следователи проводят проверку по факту массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду
- В Свердловской области проводится доследственная проверка по факту отсоединения двух вагонов электрички
- В Тюмени сел самолет с пассажиром, нуждающимся в медицинской помощи
- По факту отравления детей в детском лагере в Челябинской области начата проверка
- По факту аварийной посадки в Новосибирске Boeing 757 компании «ВИМ-авиа», следовавшего из Екатеринбурга в Ханой, начата доследственная проверка
Loading...