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В Калмыкии родителей заставляли покупать школьные парты

В следственном управлении Следственного комитета (СКР) России по Республике Калмыкия организовано проведение процессуальной проверки сведений о требованиях к родителям школьников приобретать мебель для школ. Об этом говорится в сообщении на сайте управления.



«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.



Поручение региональному управлению СКР дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.

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