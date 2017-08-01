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У Рокетбанка произошел очередной технический сбой
1 август 2017 (12:30)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Клиенты Рокетбанка сообщают о технических сбоях при введении пин-кода.
«Сейчас не проходят операции с вводом пин-кода (по чипу), используйте ApplePay, SamsungPay и PayPass. Простите, пожалуйста, за неудобство. Как только починим — напишем», — говорится в сообщении банка, которое появляется при попытке провести операцию.
В справочной службе банка подтвердили информацию о техническом сбое.
«Сроки устранения неполадок пока неизвестны», — пояснил оператор колл-центра.
Стоит отметить, что это не первый технический сбой у Рокетбанка. В начале июля этого года у организации сломалась электронная система, в результате чего было невозможно провести операции по карте: снять деньги, оплатить услуги или перевести деньги.
«Сейчас не проходят операции с вводом пин-кода (по чипу), используйте ApplePay, SamsungPay и PayPass. Простите, пожалуйста, за неудобство. Как только починим — напишем», — говорится в сообщении банка, которое появляется при попытке провести операцию.
В справочной службе банка подтвердили информацию о техническом сбое.
«Сроки устранения неполадок пока неизвестны», — пояснил оператор колл-центра.
Стоит отметить, что это не первый технический сбой у Рокетбанка. В начале июля этого года у организации сломалась электронная система, в результате чего было невозможно провести операции по карте: снять деньги, оплатить услуги или перевести деньги.
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