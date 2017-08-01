Новости дня

АСВ попросило у Центробанка дополнительные 210 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.08.2017. Совет директоров Агентства страхования вкладов (АСВ) решил обратиться в Банк России за увеличением кредита для Фонда страхования вкладов на 210 млрд руб. Об этом говорится в отчете по итогам заседания совета директоров АСВ.



«Члены совета директоров агентства согласились с предложением правления агентства об обращении в Банк России с просьбой увеличения суммы кредитной линии, предоставленной Банком России, на 210 млрд руб. в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также продлить на 5 лет срок действия соответствующего кредитного договора с сохранением процентной ставки», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что АСВ еще в 2015 году исчерпал накопленный Фонд страхования вкладов, и регулятор был вынужден увеличить объем открытой кредитной линии АСВ в октябре 2016 года до 820 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: