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АСВ попросило у Центробанка дополнительные 210 млрд рублей
1 август 2017 (12:12)
УрБК, Москва, 01.08.2017. Совет директоров Агентства страхования вкладов (АСВ) решил обратиться в Банк России за увеличением кредита для Фонда страхования вкладов на 210 млрд руб. Об этом говорится в отчете по итогам заседания совета директоров АСВ.
«Члены совета директоров агентства согласились с предложением правления агентства об обращении в Банк России с просьбой увеличения суммы кредитной линии, предоставленной Банком России, на 210 млрд руб. в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также продлить на 5 лет срок действия соответствующего кредитного договора с сохранением процентной ставки», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что АСВ еще в 2015 году исчерпал накопленный Фонд страхования вкладов, и регулятор был вынужден увеличить объем открытой кредитной линии АСВ в октябре 2016 года до 820 млрд руб.
«Члены совета директоров агентства согласились с предложением правления агентства об обращении в Банк России с просьбой увеличения суммы кредитной линии, предоставленной Банком России, на 210 млрд руб. в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также продлить на 5 лет срок действия соответствующего кредитного договора с сохранением процентной ставки», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что АСВ еще в 2015 году исчерпал накопленный Фонд страхования вкладов, и регулятор был вынужден увеличить объем открытой кредитной линии АСВ в октябре 2016 года до 820 млрд руб.
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