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МУГИСО предоставило Екатеринбургу пять земельных участков под хоккейные корты и спортплощадки
1 август 2017 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) предоставило муниципальным казенным учреждениям Екатеринбурга пять земельных участков в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Данные участки предназначены для эксплуатации спортивных площадок.
Так, учреждению «Служба заказчика Железнодорожного района города Екатеринбурга» в постоянное пользование переданы три земельных участка под хоккейные корты, для эксплуатации открытого спортивного сооружения — хоккейного корта: участок площадью 815 кв. м. на ул. Летчиков, 11, участок площадью 1 219 кв. м. на ул. Челюскинцев, 29, участок площадью 2 330 кв. м. на ул. Уткинская, 1.
Кроме того, учреждению «Служба заказчика Чкаловского района города Екатеринбурга» в постоянное пользование предоставлен земельный участок площадью 3 135 кв. м. для универсальной спортивной площадки.
Служба заказчика Кировского района города Екатеринбурга получила в постоянное пользование земельный участок общей площадью 780 кв. м. по ул. Милицейской для эксплуатации теннисного корта.
Данные участки предназначены для эксплуатации спортивных площадок.
Так, учреждению «Служба заказчика Железнодорожного района города Екатеринбурга» в постоянное пользование переданы три земельных участка под хоккейные корты, для эксплуатации открытого спортивного сооружения — хоккейного корта: участок площадью 815 кв. м. на ул. Летчиков, 11, участок площадью 1 219 кв. м. на ул. Челюскинцев, 29, участок площадью 2 330 кв. м. на ул. Уткинская, 1.
Кроме того, учреждению «Служба заказчика Чкаловского района города Екатеринбурга» в постоянное пользование предоставлен земельный участок площадью 3 135 кв. м. для универсальной спортивной площадки.
Служба заказчика Кировского района города Екатеринбурга получила в постоянное пользование земельный участок общей площадью 780 кв. м. по ул. Милицейской для эксплуатации теннисного корта.
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