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МУГИСО предоставило Екатеринбургу пять земельных участков под хоккейные корты и спортплощадки

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) предоставило муниципальным казенным учреждениям Екатеринбурга пять земельных участков в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Данные участки предназначены для эксплуатации спортивных площадок.



Так, учреждению «Служба заказчика Железнодорожного района города Екатеринбурга» в постоянное пользование переданы три земельных участка под хоккейные корты, для эксплуатации открытого спортивного сооружения — хоккейного корта: участок площадью 815 кв. м. на ул. Летчиков, 11, участок площадью 1 219 кв. м. на ул. Челюскинцев, 29, участок площадью 2 330 кв. м. на ул. Уткинская, 1.



Кроме того, учреждению «Служба заказчика Чкаловского района города Екатеринбурга» в постоянное пользование предоставлен земельный участок площадью 3 135 кв. м. для универсальной спортивной площадки.



Служба заказчика Кировского района города Екатеринбурга получила в постоянное пользование земельный участок общей площадью 780 кв. м. по ул. Милицейской для эксплуатации теннисного корта.

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