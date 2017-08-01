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За первые пять месяцев 2017 года в УрФО было продано менее 500 новых автобусов

УрБК, Москва, 01.08.2017. За период с января по май 2017 года в Уральском федеральном округе было продано лишь 487 новых автобусов, что на 27,2% выше показателя прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Всего в России за период первых пяти месяцев 2017 года было продано 4 тыс. 618 новых автобусов. Прирост продаж на автобусном рынке страны составил 40% в годовом выражении.



Самым емким рынком сбыта новых автобусов в России остается рынок Центрального ФО. С января по май текущего года здесь было реализовано 1 тыс. 634 новых автобуса, на 76,3% больше, чем за тот же период 2016 года. Северо-Западный округ вышел на второе место среди региональных рынков по сбыту новых автобусов за январь-май этого года с результатом 657 проданных ед. техники (+92,7% к прошлому году). Следом за ним разместился Приволжский ФО, где за отчетный период продажи автобусов сократились на 20,3% и составили 620 ед. техники.



Наибольший рост продаж новых автобусов по результатам января-мая 2015 года был зафиксирован в Южном округе. Объем реализации на автобусном рынке в регионе вырос в годовом сравнении с 175 до 530 ед., продажи увеличились на 203%.

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