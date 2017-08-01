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ММК-МЕТИЗ подтвердил соответствие требованиям международных стандартов ISO

УрБК, Магнитогорск, 01.08.2017. ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно прошел проверку на соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009. Об этом сообщает Группа общественных связей предприятия.



«ММК-МЕТИЗ успешно прошел ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта новой версии ISO 9001:2015, а также наблюдательный аудит на соответствие требованиям ISO/TS 16949:2009. Предприятие продемонстрировало прогресс по ряду показателей наряду со способностью достигать поставленных целей и соответствовать политике в области качества и требованиям потребителей», — говорится в сообщении.



Аудиторы немецкой компании TÜV NORD CERT отметили сильные стороны системы менеджмента: стратегическое планирование, включая значительные капиталовложения в производственную инфраструктуру; хорошо подготовленная рабочая и физическая инфраструктура для производственных процессов; высокий уровень культуры производства; высокий уровень квалификации внутренних аудиторов систем менеджмента; высокий уровень личных знаний персонала; высокий уровень обслуживания потребителей.



По результатам аудита систем менеджмента качества ММК-МЕТИЗ аудиторами органа по сертификации TÜV NORD CERT принято решение о выдаче сертификата соответствия СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ» требованиям ISO 9001:2015. Также принято решение о продлении действия сертификата соответствия ISO/TS 16949:2009.



Компания ОАО «ММК-МЕТИЗ» была сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001 еще в 2006 году, а по ISO/TS 16949 — в 2007 году. Внедрение и соблюдение требований стандартов ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 направлено в первую очередь на повышение качества поставляемой продукции и максимальное удовлетворение требований потребителя. Кроме того, это позволяет повысить управляемость организацией, сделать ее деятельность более прозрачной для всех заинтересованных сторон.

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