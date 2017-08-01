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ЦБ не отмечает негативных последствий расчистки банковского сектора

УрБК, Москва, 01.08.2017. По мнению представителей Банка России, оздоровление банковского сектора в России имеет только позитивные последствия для устойчивости всего финансового рынка. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление директора департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александра Морозова.



«Можно сказать, что уход с рынка слабых и нежизнеспособных банков не привел ни со знаком плюс, ни со знаком минус к изменению условий конкуренции. Здесь ситуация не ухудшилась», — сказал А. Морозов.



По его словам, с начала периода активной расчистки банковского сектора от недобросовестных и слабых игроков прошло уже четыре года, и теперь у регулятора есть возможность проанализировать, что произошло, и сравнить это с теоретической базой. Эксперт считает, что эти меры позволят повысить устойчивость банковского сектора в будущем и снизить вероятность банковских кризисов.



По мнению А. Морозова, одно из исследований экспертов ЦБ посвящено теоретическим данным: на первом этапе, когда начинается оздоровление, возможны негативные кратковременные последствия.



«Это может негативно повлиять и на добросовестные банки, которые выполняют все нормативы. Но с течением времени, когда ситуация приходит в равновесие и банковская система становится устойчивой, доверие в банковской системе возрастает, происходит перераспределение в обратном направлении — от крупных к малым и средним банкам, и за счет этого темпы роста последних опережают темпы роста банковской системы в целом», — отметил он.



При этом, согласно другому исследованию ЦБ, основанному на анализе конкретных банковских балансов, не было выявлено негативных краткосрочных последствий.



«В рамках исследования давались ответы на два вопроса: насколько то, что происходило в банковской системе, оказало влияние, во-первых, на конкуренцию и, во-вторых, на устойчивость банковского сектора», — сказал А. Морозов.



«По результатам исследования было установлено, что по отдельным позициям — долгосрочным депозитным ставкам — признаки конвергенции были выявлены, но в целом нельзя сказать, что за эти последние несколько лет уровень конкуренции в банковской системе сильно изменился», — отметил он.

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