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В Екатеринбурге закрывается пивной бар The Butcher

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. В Екатеринбурге закрывается пивной бар The Butcher, владельцем которого является Андрей Семенов. Об этом сообщается на странице в соцсети собственника.



«Я закрываю «The Butcher». Август будет последним месяцем его существования. Причины, как всегда, банальны — земное притяжение и восход Солнца по утрам. Иными словами — мои личные ошибки. Я буду продавать часть оборудования (холодильники, компрессор для холодной камеры, нейтралку, мясорубку и еще разное). Список составлю и выложу сюда. Вдруг кого заинтересует. А еще посуду и стекло. Также с молотка пойдет мебель и проектор с экраном. Ну и вообще все, что вы там видите», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).



The Butcher открылся в августе прошлого года. Средний чек в заведении составлял порядка 700 руб. Основа меню: раки, колбаски, бургеры, хот-доги и крафтовое пиво.



По словам А. Семенова, из-за программы ЕГАИС у него нет возможности перевести нераспроданный алкоголь.



«Спасибо ЕГАИС — перевести пиво на другую точку теперь нельзя, так что, пока не выпью или не спою последнюю бутылку, помещение не покину», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).



Стоит отметить, что это уже не первое заведение, которое А. Семенов закрывает в Екатеринбурге. В феврале 2016 года ресторатор объявил о прекращении деятельности пироговой «Подсолнухи» на ул. 8 Марта, 13.

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