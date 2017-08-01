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Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных экономик

УрБК, Москва, 01.08.2017. Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных экономик. Список, в который вошли 35 стран, был составлен несколькими исследовательскими центрами Германии, в том числе Немецкой академией технических наук (acatech) и Федеральным союзом немецкой индустрии (BDI), сообщает «Коммерсантъ».



Экономики стран оценивались по 100-бальной шкале. России удалось набрать лишь 12 баллов.



Рейтинг, который имеет название «Индикатор инноваций», составляется ежегодно с 2000 года. При этом последние 12 лет Россия не изменяет своих позиций. Лидером рейтинга на протяжении нескольких лет является Швейцария (75 баллов).



При составлении рейтинга исследователи анализируют 38 показателей, которые объединены в группы: экономика, наука, образование, государство и общество. В отдельный рейтинг цифровизации экономики, где Россиия заняла 29-е место, входит еще группа «бизнес-модель».



В докладе говорится, что из стран БРИКС в вопросе инноваций выделяется Китай. Позиция России, благодаря высоким показателям «в образовании и активном участии государства в финансировании научной деятельности», также оценивается как сильная.

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