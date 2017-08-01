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Под Екатеринбургом на площади 1,2 тыс. кв. метров горел склад с мебелью

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. В результате пожара в пригороде Екатеринбурга поврежден склад с готовой продукцией (мебель, пластиковые окна). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В течение трех часов более 30 пожарных в условиях сильного задымления и высокой температуры боролись с огнем. В 01.16 по местному времени открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.



Пострадавших в результате горения склада нет. Причину пожара устанавливают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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