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На «Екатеринбург-Арене» приступили к посеву натурального газона

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. На «Екатеринбург-Арене», реконструкцию которой к ЧМ-2018 ведет компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), приступили к посеву натурального газона. Первые семена на поле бросили вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт, глава администрации города Александр Якоб и генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.



Как сообщает пресс-служба Группы Синара, посев травы на стадионе производится в два этапа. Для игровой площадки «Екатеринбург-Арены» используются семена, адаптированные к уральскому климату. На первом этапе с помощью специальной техники будет засеяно 400 кг семян многолетнего мятлика лугового, первые всходы которого ожидаются через 2 недели. На втором этапе в конце августа будут высажены 200 кг семян райграса пастбищного. В почву встроены специальные датчики, которые измеряют сухость поля и температуру. За процессами посева, полива, прорастания, удобрения почвы будут следить специалисты.



При устройстве натурального газона используется технология укрепления поля с помощью искусственных волокон. К процедуре «прошивки» поля на екатеринбургском стадионе приступят в конце августа. Прошиваются каждые 2 кв. см поверхности поля. Это позволит повысить эксплуатационные характеристики футбольного газона и облегчит уход за ним. Именно эта технология обустройства поля используется на всех современных аренах.



Основание футбольного газона укладывается в несколько слоев, включающих подсыпку из торфа и песка для выравнивания поверхности поля, водонепроницаемую мембрану, решетчатую систему для стабилизации газона (система Megagried), щебень нескольких фракций, грунт. Дополнительно проложены системы полива, дренажа и обогрева. Общая высота подушки поля составляет около 65 см.



Как отметил генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский, все работы ведутся в соответствии с проектом и установленными сроками.



«Поле, сформированное на «Екатеринбург-Арене», будет соответствовать самым строгим мировым стандартам. Погода нам благоприятствует, и все требования, которые мы должны обеспечить для засева, выполнены», — добавил М. Ходоровский.



Параллельно с реконструкцией стадиона масштабные строительные работы идут вокруг спортивной площадки. По словам заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, все работы идут в плановом режиме. Готовность стадиона составляет 75 процентов. Он напомнил, что всего в региональной программе запланировано 47 мероприятий по подготовке к мундиалю. Тестовые матчи на «Екатеринбург-Арене» состоятся весной 2018 года.

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