Кризис

Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей

За период с января по июнь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 3,3% и составила 1,34 млн руб. Об этом сообщает «Автостат».



При этом средняя стоимость иномарки в I половине 2017 года увеличилась также на 3,3% и составила 1,55 млн руб. В тоже время средняя стоимость отечественного автомобиля выросла на 5,1% до 578,6 тыс. руб.



Напомним, что за 6 месяцев 2017 года на российском рынке было реализовано 666,07 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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