Кризис
Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей
31 июль 2017 (18:11)
За период с января по июнь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 3,3% и составила 1,34 млн руб. Об этом сообщает «Автостат».
При этом средняя стоимость иномарки в I половине 2017 года увеличилась также на 3,3% и составила 1,55 млн руб. В тоже время средняя стоимость отечественного автомобиля выросла на 5,1% до 578,6 тыс. руб.
Напомним, что за 6 месяцев 2017 года на российском рынке было реализовано 666,07 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом средняя стоимость иномарки в I половине 2017 года увеличилась также на 3,3% и составила 1,55 млн руб. В тоже время средняя стоимость отечественного автомобиля выросла на 5,1% до 578,6 тыс. руб.
Напомним, что за 6 месяцев 2017 года на российском рынке было реализовано 666,07 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей
- В Свердловской области средняя стоимость нового автомобиля составляет 1,3 млн рублей
- Цена нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев выросла на 17%
- С начала года продажи новых автомобилей упали на 34%
- С начала года объем затрат россиян на новые автомобили сократился на 21%
Loading...