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Выручка УЭХК в I полугодии превысила запланированные показатели

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Выручка от продаж АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», Новоуральск) в I полугодии составила 11 млрд 196 млн руб. (план — 9 млрд 662 млн руб.), что на 15,9% выше запланированного уровня. Соответствующие данные приводятся в финансовой отчетности компании.



Продажи, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, выросли на 19,7%. Более 90% в структуре реализованной продукции приходится на ядерную продукции, которой в течение первого полугодия было реализовано на 10 млрд 261 млн руб.



Выручка от продаж неядерного бизнеса составила 935 млн руб., что также превышает плановые показатели (в 2,5 раза) и показатели предыдущего года (на 19%). Рост выручки общества по сравнению с аналогичным периодом минувшего года составил 174 млн руб.



Сумма чистой прибыли Уральского электрохимического комбината превысила план на 794 млн руб. и составила 2 млрд 836 млн. В сравнении с I полугодием 2016 года показатель оказался больше на 186 млн руб.



«В I полугодии нами продемонстрирована хорошая командная работа, в результате все запланированные показатели выполнены. Но это только середина года, поэтому для того, чтобы обеспечить достижение поставленных перед комбинатом годовых целей, необходимо сконцентрироваться и приложить немало усилий», — заявила заместитель генерального директора АО «УЭХК» по экономике и финансам Ольга Акишева.

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