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За три года число преступлений в цифровой сфере в РФ выросло на 75%
31 июль 2017 (17:52)
УрБК, Москва, 31.07.2017. За последние три года количество киберпреступлений выросло, по оценкам российских компаний, на 75%. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на программу «Цифровая экономика РФ».
«В Российской Федерации традиционно большое внимание уделяется вопросам обеспечения информационной безопасности объектов газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако при этом две трети российских компаний полагают, что количество преступлений в цифровой сфере за последние три года возросло на 75%», — говорится в программе.
В связи с этим в документе делается вывод о том, что в России требуется «совершенствование системы информационной безопасности во всех секторах экономики».
Согласно данным, приведенным в программе, «к началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд руб. (на 11% по сравнению с 2016 годом)».
«Однако в отличие от большинства стран, Россия не имеет стандартов оценки центров хранения и обработки данных, в связи с чем отсутствует объективная возможность для оценки уровня оказываемых услуг, в том числе по объему данных, возможных для хранения», — отмечается в программе.
«В Российской Федерации традиционно большое внимание уделяется вопросам обеспечения информационной безопасности объектов газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако при этом две трети российских компаний полагают, что количество преступлений в цифровой сфере за последние три года возросло на 75%», — говорится в программе.
В связи с этим в документе делается вывод о том, что в России требуется «совершенствование системы информационной безопасности во всех секторах экономики».
Согласно данным, приведенным в программе, «к началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд руб. (на 11% по сравнению с 2016 годом)».
«Однако в отличие от большинства стран, Россия не имеет стандартов оценки центров хранения и обработки данных, в связи с чем отсутствует объективная возможность для оценки уровня оказываемых услуг, в том числе по объему данных, возможных для хранения», — отмечается в программе.
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