ФСК ЕЭС повышает надежность энергоснабжения Урала

Специалисты Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») отремонтировали линию 500 кВ между Воткинской ГЭС и подстанцией «Емелино». Как сообщает пресс-служба компании, работы направлены на повышение надежности выдачи мощности гидроэлектростанции и электроснабжения промышленных объектов Свердловской области и Пермского края.«Работы велись в труднодоступной местности и на болотистом грунте. Энергетики заменили на линии электропередачи 40 оттяжек, вырубили 36 деревьев, угрожающих падением на провода. В 2017 году запланирована замена 270 дефектных оттяжек на опорах линий электропередачи Свердловской области», — говорится в сообщении ФСК ЕЭС.Линия электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС — Емелино» протяженностью 340 км работает с 1962 года.Отметим, что в июле 2017 года ФСК ЕЭС также начала масштабную модернизацию подстанции 220 кВ «Кунашак» в Челябинской области.Специалисты отремонтируют разъединители 35-220 кВ и заменят фарфоровые изоляторы на полимерные. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения Челябинска и выдачи мощности Челябинской и Южно-Уральской ГРЭС.Ранее на подстанции реконструировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), установили новые элегазовые выключатели 220 кВ и шинный разъединитель на линии 220 кВ «Кунашак — Шагол».«Подстанция «Кунашак» является важным звеном транзита, связующего Челябинск и Екатеринбург. В 2017 году энергообъект отмечает 50-летие. Подстанция существенно расширялась в 1981 году, тогда на энергообъекте установили дополнительный автотрансформатор 63 МВА, построили открытое распределительное устройство 110 кВ, смонтировали семь линий электропередачи напряжением 10-110 кВ», — сообщили в ФСК ЕЭС.В начале июня 2017 года компания завершила плановый ремонт межгосударственной линии электропередачи 500 кВ «Челябинская — Костанайская». По словам пресс-секретаря организации, это позволило повысить надежность транзита электроэнергии между Россией и Казахстаном.«На воздушной линии заменили 120 дистанционных распорок грозозащитных тросов, установили новые гасители вибрации, провели ремонт грозотроса, выполнили расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности на площади 10,6 га. Участок линии электропередачи 500 кВ «Челябинская — Костанайская» протяженностью 131 км на территории Южного Урала обслуживается ФСК ЕЭС (общая длина линии с учетом территории Казахстана — более 330 км)», — говорится в сообщении.Помимо этого, в конце мая этого года компания приступила к установке элегазовых выключателей на одной из крупнейших в Удмуртской Республике подстанций 220 кВ «Звездная».Напомним, подстанция 220 кВ «Звездная» установленной мощностью 250 МВА введена в эксплуатацию в 1981 году. Энергообъект обеспечивает транзит электроэнергии между Удмуртией и Кировской областью и передает мощность самому северному городу республики — Глазову.По словам экспертов, осуществляемая ФСК ЕЭС деятельность по модернизации и реконструкции линий электропередач и подстанций позволит существенно увеличить надежность энергоснабжения Урала. В результате ремонтных работ и установки нового оборудования значительно снизится риск возникновения аварийных ситуаций на энергообъектах региона.