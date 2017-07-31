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Неймар пройдет медобследование перед переходом в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар 2 августа пройдет медобследование перед переходом в «ПСЖ». Об этом сообщает RT.



По информации Marca, там же он встретится с президентом парижан Нассером Аль-Хеллаифи.



Кроме того, Неймар в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. В рамках этого контракта Неймар станет послом чемпионата мира в Катаре и заработает около 300 млн евро за пять лет.

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