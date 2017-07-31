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Число судебных актов в производстве судебных приставов Свердловской области увеличилось на 15%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. За I полугодие 2017 года общее количество судебных актов, поступивших на производство судебным приставам Свердловской области, выросло на 10-15% или на 35 тыс. документов на общую сумму взысканий 36 млрд руб. Об этом сообщает и.о. руководителя регионального Управления ФССП России Елена Сидорова.



«Согласно статистике, 40% исполнительных производств, поступающих к судебным приставам, оканчиваются фактическим исполнением», — рассказала Е. Сидорова.



Большая часть дел относится к взысканиям налоговых сборов. За первые шесть месяцев задолженность по налогам в Свердловской области выросла на 6 млрд руб. Общая взысканная сумма увеличилась на 50 млн руб. до 1,4 млрд руб.



Количество исполнительных производств по взысканию алиментов снизилась по сравнению с первой половиной прошлого года, в то время как сумма взысканий увеличилась на 10 млн руб. В производстве на данный момент находится 20 тыс. дел на общую сумму долга в 2,7 млрд руб.



За I полугодие 2017 года к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов привлечено 960 человек.

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