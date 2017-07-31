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«Уральскую свинцовую компанию» оштрафовали на 540 тыс. руб. после гибели рабочего в результате взрыва
31 июль 2017 (15:52)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. После группового несчастного случая в апреле 2017 года ООО «Уральская свинцовая компания» (УСК) была оштрафована на 540 тыс. руб., следует из данных доклада по правоприменительной практике Государственной инспекции труда Свердловской области в сфере труда.
Напомним, 2 апреля 2017 года на производственном участке обособленного подразделения УСК, расположенного в Верхнем Тагиле, в ходе плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошел взрыв, в результате которого один работник погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.
Групповой несчастный случай расследовала комиссия под председательством Управления Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу. По итогам расследования компания была оштрафована на 130 тыс. руб. по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».
Кроме того, в ходе внеплановой проверки на предприятии после несчастного случая Госинспекция труда Свердловской области выявила ряд серьезных нарушений в сфере охраны труда: не прохождение медицинских осмотров, отсутствие обучения на право производства работ, не проведение спецоценки условий труда и другие.
По итогам проверки юридическое лицо ООО «УСК» оштрафовано на 410 тыс. руб. за нарушения государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
Напомним, 2 апреля 2017 года на производственном участке обособленного подразделения УСК, расположенного в Верхнем Тагиле, в ходе плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошел взрыв, в результате которого один работник погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.
Групповой несчастный случай расследовала комиссия под председательством Управления Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу. По итогам расследования компания была оштрафована на 130 тыс. руб. по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».
Кроме того, в ходе внеплановой проверки на предприятии после несчастного случая Госинспекция труда Свердловской области выявила ряд серьезных нарушений в сфере охраны труда: не прохождение медицинских осмотров, отсутствие обучения на право производства работ, не проведение спецоценки условий труда и другие.
По итогам проверки юридическое лицо ООО «УСК» оштрафовано на 410 тыс. руб. за нарушения государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
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