Дольщики ЖК «Новый свет» остались без жилья

В Свердловской области расширяется география проблемных строительных объектов. Громкие случаи заморозки жилых комплексов наблюдаются не только в Екатеринбурге, но и в малых уральских городах. В частности, в Арамили набирает обороты скандал вокруг компании ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент». Застройщик не смог вовремя сдать в эксплуатацию ни одного дома в жилом комплексе «Новый свет». В результате в городе-спутнике Екатеринбурга появились десятки обманутых дольщиков.Девелопер планировал построить в Арамили четыре многоэтажки: дома под строительными номерами № 40, 43, 43/2 и 43/3. По информации портала INGRAFICON, в настоящее время ни один из этих домов не достроен. Официальные сроки сдачи всех объектов перенесли на IV квартал 2017 года. Однако в настоящее время строительные работы практически не ведутся. Поэтому надежды на ввод жилых объектов в текущем году кажутся призрачными.ИАА «УралБизнесКонсалтинг» изучило проектные декларации проблемных проектов. В частности, строительство жилого дома № 40 стартовало в I квартале 2015 года и должно было завершиться в I квартале 2017 года. В трехэтажном доме должно было быть размещено 62 квартиры (в основном студии и «однушки» площадью от 25 до 36 кв. м.). Предполагаемая стоимость объекта — 45 млн руб.Трехэтажный жилой дом № 43 также планировалось достроить в I квартале 2017 года. Проект предусматривает 27 квартир, детские игровые площадки, спортивные зоны, гостевые стоянки, озеленение. Общая площадь земельного участка составляет 3 тыс. 481 кв. м. Стоимость строительства — 27 млн руб.Остальные два жилых дома (№ 43/2 и 43/3), согласно проектной декларации, должны достроить в IV квартале 2017 года. Здесь число дольщиков также достаточно велико. В доме №43/2 предусмотрено 63 квартиры, в №43/3 — 30 квартир. Несмотря на то, что официальные сроки еще не вышли, есть большие сомнения, что застройщик успеет сдать эти объекты в обозначенный срок.Таким образом, во всем ЖК «Новый свет» запроектировано 182 квартиры. Сколько из них продано — неизвестно. Очевидно, что в результате деятельности «ИГК Лоджик-Девелопмент» пострадали десятки дольщиков, которые не смогли вовремя заехать в свои квартиры.На прошлой неделе в Екатеринбурге состоялся масштабный митинг граждан со всей Свердловской области, которые пострадали от деятельности застройщиков. На нем были представители ЖК «Новый свет». Они вышли с плакатами «Ивачева — на нары», «Ивачев нас обманул. Просим возбудить дело», «Вор должен сидеть в тюрьме», «Имущество на достройку».Отметим, что Захар Ивачев является директор фирмы ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент». Дольщики называют его главным виновником случившейся ситуации.«Я продал квартиру. Вложил все средства в покупку квартиры в ЖК «Новый свет». Сейчас у меня нет ни жилья, ни денег. Что делать в такой ситуации — я не представляю», — рассказал один из дольщиков.«Наш застройщик очень хороший актер. Он то устраивает сам на себя покушения, то заявляет о каком-то рейдерском захвате, то ему мешает администрация города. Компания не является на совещания, которые проходят при участии минстроя, жилстройнадзора и городских чиновников. Хочется задать вопрос правоохранительным органам: «Мы можем как-то привлечь к ответственности этого актера или нет?». С 2016 года мы пишем жалобы в различные инстанции. Однако уголовное дело никто не возбуждает», — заявила дольщица ЖК «Новый Свет».По всей видимости, компания «ИГК Лоджик-Девелопмент» оказалась в сложной ситуации из-за дефицита финансовых ресурсов. Собственных средств компании не достаточно для продолжения строительства многоэтажных домов в Арамили. Расчет был на получение средств дольщиков. Однако кризис на рынке жилья привел к резкому сокращению числа сделок купли-продажи. Поэтому девелопер был вынужден заморозить свои объекты.В результате этого пострадали десятки обманутых дольщиков. Кто-то из них вынужден выплачивать ипотеку за несуществующие квартиры, остальные — тратить серьезные деньги на съемное жилье. Многие люди доведены до отчаяния. Они требуют разморозить стройку и наказать виновных.