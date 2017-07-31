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В Челябинской области средний размер автокредита за год вырос на 9,4%
31 июль 2017 (15:02)
УрБК, Челябинск, 31.07.2017. Во II квартале 2017 года средний размер автокредита в Челябинской области составил 601,1 тыс. руб. Это на 9,4% больше, чем годом ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по России во II квартале 2017 года средний размер автокредита составил 681,6 тыс. руб., увеличившись за год на 10,7% или на 66,1 тыс. руб. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 3,3% и к 1 июля 2017 года достигла 1 млн 336 тыс. руб.
Аналитики НБКИ объясняют рост показателя тем, что банки улучшили работу в сфере управления рисками и перестали кредитовать граждан с нестабильными доходами, а также плохой кредитной историей.
В целом по России во II квартале 2017 года средний размер автокредита составил 681,6 тыс. руб., увеличившись за год на 10,7% или на 66,1 тыс. руб. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 3,3% и к 1 июля 2017 года достигла 1 млн 336 тыс. руб.
Аналитики НБКИ объясняют рост показателя тем, что банки улучшили работу в сфере управления рисками и перестали кредитовать граждан с нестабильными доходами, а также плохой кредитной историей.
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