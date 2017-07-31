Новости дня

Назначен новый глава Свердловской транспортной прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка приказом от 28 июля 2017 года № 811-к назначил старшего советника юстиции Антона Панферова на должность Свердловского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры сроком на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Антон Панферов в 2003 году окончил Челябинский государственный университет по специальности юриспруденция.



С 2002 года проходил службу в прокуратуре Челябинской области, Уральской транспортной прокуратуре, занимая должности помощника, старшего следователя городской прокуратуры, заместителя транспортного прокурора. С 2010 года по 2012 год замещал должность Егоршинского транспортного прокурора, в июле 2012 года назначен Курганским транспортным прокурором Уральской транспортной прокуратуры.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: