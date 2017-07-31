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Назначен новый глава Свердловской транспортной прокуратуры
31 июль 2017 (14:29)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка приказом от 28 июля 2017 года № 811-к назначил старшего советника юстиции Антона Панферова на должность Свердловского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры сроком на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Антон Панферов в 2003 году окончил Челябинский государственный университет по специальности юриспруденция.
С 2002 года проходил службу в прокуратуре Челябинской области, Уральской транспортной прокуратуре, занимая должности помощника, старшего следователя городской прокуратуры, заместителя транспортного прокурора. С 2010 года по 2012 год замещал должность Егоршинского транспортного прокурора, в июле 2012 года назначен Курганским транспортным прокурором Уральской транспортной прокуратуры.
Антон Панферов в 2003 году окончил Челябинский государственный университет по специальности юриспруденция.
С 2002 года проходил службу в прокуратуре Челябинской области, Уральской транспортной прокуратуре, занимая должности помощника, старшего следователя городской прокуратуры, заместителя транспортного прокурора. С 2010 года по 2012 год замещал должность Егоршинского транспортного прокурора, в июле 2012 года назначен Курганским транспортным прокурором Уральской транспортной прокуратуры.
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