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Количество суицидов на предприятиях Свердловской области выросло в 2,3 раза

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. В I полугодии 2017 года в Свердловской области резко увеличилось количество суицидов на производстве. Об этом сказано в докладе по правоприменительной практике Государственной инспекции труда (ГИТ) региона в сфере труда.



По данным надзорного органа, за январь-июнь 2017 года на предприятиях Среднего Урала зафиксировано 7 таких случаев, в то время как за аналогичный период прошлого года их было 3.



В целом ГИТ Свердловской области зарегистрировала в I полугодии 2017 года 135 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Со смертельным исходом произошло 22 несчастных случая.

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