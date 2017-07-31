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Правительству Свердловской области передадут дополнительные полномочия по расселению аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил расширить полномочия регионального правительства по расселению ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Напомним, в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, в текущем году в Свердловской области необходимо расселить 92 тыс. кв. м. аварийных площадей. Планируется, что 70 тыс. кв. м. будет построено, еще около 22,5 тыс. кв. м. приобретут на вторичном рынке. На сегодняшний день расселено 20 тыс. кв. м., 20 тыс. введено в эксплуатацию и распределяется между новоселами, 12 тыс. кв. м. готовы к итоговой приемке и 25 тыс. кв. м. находятся на этапе строительства.



«Практика выполнения программ по строительству детских садов и домов для различных льготных категорий показывает, что далеко не у всех администраций муниципальных образований хватает квалификации, кадрового ресурса и компетенций в области подготовки к строительству, контроля исполнения подрядчиками обязательств для эффективного выполнения планов. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы жители региона могли улучшить свои жилищные условия. Чтобы эта работа проводилась энергично и в срок, нам следует пересмотреть некоторые подходы к реализации таких программ. В частности, считаю необходимым проработать вопрос передачи функций заказчика по проектированию и строительству домов для переселенцев от муниципалитетов на областной уровень», — сказал Евгений Куйвашев.



По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, варианты решения проблем по объектам, где сегодня фиксируется отставание от сроков, найдены. В ближайшее время пройдут встречи с жителями, на которых свердловчанам объяснят причины задержек в сдаче домов, механизмы и сроки их решения.



«Задача по переселению граждан из аварийного жилья будет выполнена в полном объеме», — подчеркнул Михаил Волков.

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