Дайджест
На Украине увеличились объемы торговли людьми
31 июль 2017 (13:28)
Украинские правоохранительные органы за I полугодие 2017 года оказали помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции страны.
В полиции подчеркнули, что этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. Среди пострадавших — 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей.
Также украинские правоохранительные органы указывают, что в 2017 году ими было установлено 69 злоумышленников, причастных к торговле людьми.
В полиции подчеркнули, что этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. Среди пострадавших — 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей.
Также украинские правоохранительные органы указывают, что в 2017 году ими было установлено 69 злоумышленников, причастных к торговле людьми.
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