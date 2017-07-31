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На Украине увеличились объемы торговли людьми

Украинские правоохранительные органы за I полугодие 2017 года оказали помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции страны.



В полиции подчеркнули, что этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. Среди пострадавших — 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей.



Также украинские правоохранительные органы указывают, что в 2017 году ими было установлено 69 злоумышленников, причастных к торговле людьми.

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