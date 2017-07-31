Дайджест
В Индии задержали судно с наркотиками
31 июль 2017 (13:28)
Власти Индии задержали судно, на борту которого находилось около 1,5 т. героина. Об этом сообщает Reuters.
Судно было задержано 29 июля у берегов западного штата Гуджарат. В береговой охране рассказали, что изъятый героин оценивается в 546 млн долл. США и считается самой крупной единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент.
Отмечается, что несколько человек задержаны для допроса.
Судно было задержано 29 июля у берегов западного штата Гуджарат. В береговой охране рассказали, что изъятый героин оценивается в 546 млн долл. США и считается самой крупной единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент.
Отмечается, что несколько человек задержаны для допроса.
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