Дайджест

В Индии задержали судно с наркотиками

31 июль 2017 (13:28)

Власти Индии задержали судно, на борту которого находилось около 1,5 т. героина. Об этом сообщает Reuters.

Судно было задержано 29 июля у берегов западного штата Гуджарат. В береговой охране рассказали, что изъятый героин оценивается в 546 млн долл. США и считается самой крупной единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент.

Отмечается, что несколько человек задержаны для допроса.

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